Milan empata e permite aproximação do Napoli no Italiano

MILÃO - O Milan tropeçou neste domingo e viu a sua vantagem na liderança do Campeonato Italiano diminuir para três pontos. Fora de casa, a equipe empatou por 1 a 1 com o Genoa, e chegou aos 49 pontos. Enquanto isso, o Napoli, que é o vice-líder, venceu o Cesena por 2 a 0, em casa, e está com 46 pontos.

Este foi o segundo empate consecutivo do Milan no campeonato. A equipe ainda abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo, com gol marcado pelo brasileiro Alexandre Pato após assistência de Ibrahimovic, mas cedeu a igualdade. O gol do Genoa foi feito por Antonio Floro Flores aos 46 minutos da etapa inicial.

Já o Napoli fez a sua parte e se aproximou do líder do Campeonato Italiano. Em casa, a equipe derrotou o Cesena por 2 a 0. Os gols da equipe de Nápoles foram marcados por Edinson Cavani, artilheiro da competição, com 17, aos 13 minutos do primeiro tempo, e José Ernesto Sosa, aos 45 minutos da etapa final.

Em casa, a Lazio desperdiçou boa oportunidade de entrar de vez na briga pelo título ao apenas empatar por 1 a 1 com o Chievo. A equipe de Roma está na terceira colocação, com 42 pontos, mas ainda pode ser ultrapassada pela Inter de Milão. A Lazio abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo, com gol marcado pelo brasileiro Hernanes. O Chievo, porém, conseguiu o empate aos 19 minutos com gol de Bostjan.

Fora de casa, o Palermo venceu o Lecce por 4 a 2 e está na sexta colocação, com 40 pontos. Miccoli, Pastore, Hernandez e Ilicic marcaram os gols da equipe. Giullermo Giacomazzi e Jeda fizeram os gols do Lecce.

Já o Parma empatou por 1 a 1 com a Fiorentina. O brasileiro Amauri, recém-contratado, fez o gol do Parma e Gaetano D'Agostino empatou para a equipe de Florença. Também neste domingo, o Bologna bateu o Catania por 1 a 0 e o Brescia venceu o Bari por 2 a 0.

