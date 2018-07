Milan empata no final com a Atalanta e mantém pequena chance de ir à Liga Europa

Um gol aos 43 minutos do segundo tempo manteve viva, mesmo que pequena, as chances do Milan de obter a classificação à próxima edição da Liga Europa, a segunda competição de clubes mais importante do continente. Neste sábado, o atacante espanhol Deulofeu foi o responsável pelo empate do time de Milão com a Atalanta por 1 a 1, em Bérgamo, pela 36.ª e antepenúltima rodada do Campeonato Italiano.

Na tabela de classificação, a Atalanta está na quinta colocação, a última que dá vaga à Liga Europa, com 66 pontos, seis na frente do Milan, em sexto lugar. No Campeonato Italiano, o primeiro critério de desempate é o confronto direto e nele o clube de Milão leva vantagem por ter feito um gol fora de casa nos dois empates entre eles - 0 a 0 em Milão e 1 a 1, neste sábado, em Bérgamo.

Mas o Milan tem uma outra chance de se classificar à Liga Europa. Mas não depende de suas forças. Nesta quarta-feira, Juventus e Lazio farão a decisão da Copa da Itália no estádio Olímpico, em Roma. Assim, o sexto lugar do Campeonato Italiano deverá ter um lugar na competição continental. Neste caso, o clube de Milão briga com a rival Internazionale e a Fiorentina por este posto.

Em campo, a Atalanta mostrou por que é uma das surpresas desta temporada e imprimiu uma forte pressão na saída de bola do Milan. No final do primeiro tempo, aos 44 minutos, conseguiu abrir o placar com Andrea Conti. Na segunda etapa, o time de Milão mudou a postura e passou a incomodar. A recompensa veio com o empate aos 43, marcado por Deulofeu.