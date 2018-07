Milan empresta holandês Emanuelson ao Fulham

Emanuelson, de 26 anos, estava no Milan desde janeiro de 2011. Antes de chegar ao clube italiano, o jogador estava no Ajax, onde foi comandado na temporada 2009/2010 por Martin Jol, atual técnico do Fulham. Ele também foi campeão europeu Sub-21 pela seleção da Holanda e participou do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.

O Fulham ocupa atualmente a 12ª colocação no Campeonato Inglês, com 28 pontos. A equipe derrotou o West Ham por 3 a 1 na última rodada e volta a entrar em campo neste sábado, quando vai receber o líder Manchester United.