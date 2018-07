Milan empresta jovem meio-campista Jose Mauri ao Empoli

O Milan anunciou nesta terça-feira o empréstimo do jovem meio-campista Jose Mauri para o Empoli. O jogador de 20 anos permanecerá em seu novo clube até o dia 30 de junho de 2017. Os clubes, porém, não informaram se há ou não uma cláusula de opção de compra.

Mauri nasceu na Argentina, mas se naturalizou italiano e chegou a defender a seleção sub-17. Revelado pelo Parma, o meio-campista subiu ao time principal em 2013 e disputou duas boas temporadas, chamando a atenção do Milan em 2015.

Em seu novo clube, Mauri teve poucas oportunidades na primeira temporada. Ainda assim, costuma ser apontado como um jogador de bom potencial, com condições de se desenvolver no Empoli para possivelmente retornar mais maduro ao Milan.

Após um início inconsistente no Campeonato Italiano, as duas equipes tentam fazer os últimos ajustes antes do fechamento da janela de transferências, nesta quarta-feira. O Empoli perdeu suas duas partidas, enquanto o Milan venceu o Torino na estreia, por 3 a 2, mas caiu depois frente ao Napoli, por 4 a 2.