Milan espera contar com Alexandre Pato no início de janeiro

Ainda em recuperação de uma contusão muscular na perna esquerda, o atacante Alexandre Pato deve reforçar o Milan no início de janeiro, segundo revelou o vice-presidente do clube, Adriano Galliani, nesta segunda-feira.

Se confirmada a expectativa do dirigente, o atacante brasileiro deve enfrentar o Cagliari no dia 6 de janeiro, em confronto valido pelo Campeonato Italiano. "Contamos com ele (Pato) para o dia 6 de janeiro, estamos tranquilos", apostou Galliani.

Pato sofreu a última lesão no dia 10 de novembro e chegou a ser avaliado por um especialista nos Estados Unidos. Ao longo do último ano, o brasileiro sofreu com uma série de problemas musculares e causou certa preocupação à direção do Milan.