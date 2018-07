Milan espera por Tevez antes de contratar Maxi Lopez

O vice-presidente Adriano Galliani confirmou nesta segunda-feira que está à espera da definição do futuro do atacante Carlitos Tevez para definir se contrata Maxi Lopez, do Catania. O Milan já possui um acordo com o jogador argentino do Manchester City, mas ainda não conseguiu finalizar a transação com o clube inglês.

O Manchester City deseja vender Tevez, enquanto o Milan tem a intenção de contratá-lo por empréstimo. Além do atual campeão italiano, o Paris Saint-Germain e a Inter de Milão também querem se reforçar com o atacante argentino. A atual janela de transferências no futebol europeu será fechada no dia 31 de janeiro.

Galliani confirmou que já chegou a um acordo com o Catania por Lopez, mas aguarda a definição sobre Tevez. "Se Tevez não vem, Maxi virá. Mas apenas um ou o outro. Vamos esperar alguns dias", declarou o dirigente do Milan em entrevista ao jornal esportivo italiano Gazzetta dello Sport.

Tevez não atua pelo Manchester City desde setembro, quando se recusou a entrar durante o segundo tempo da partida contra o Bayern de Munique, válida pela Liga dos Campeões da Europa. Após a atitude do argentino, o técnico Roberto Mancini avisou que não trabalharia mais com o jogador, que ainda permanece com o seu futuro indefinido.