Milan está pronto para apostar em Seedorf como técnico

Clarence Seedorf convocou uma coletiva de imprensa para as 13h desta terça-feira no Rio de Janeiro, na qual se espera que ele confirme sua nova função como técnico do Milan. A decisão de indicar o holandês de 37 anos, que teve uma passagem vitoriosa de 10 anos como jogador do Milan mas não possui experiência como técnico, seria algo como uma aposta do clube, que demitiu Massimiliano Allegri do cargo na segunda-feira.

No entanto, Seedorf, hoje titular do Botafogo, é extremamente popular no clube italiano e seria recebido com uma grande dose de boa vontade. O meia foi o primeiro jogador a vencer a Liga dos Campeões por três times diferentes -o Ajax Amsterdam em 1995, Real Madrid em 1998 e o Milan em 2003 e 2007. Ele também jogou pela Inter de Milão e Sampdoria.

Durante sua passagem pelo Milan, o ex-jogador da seleção holandesa conquistou dois títulos italianos e uma Copa Itália, além das duas Ligas dos Campeões, o que também lhe valeu o título de melhor meio-campo pela Uefa, em 2007. O Milan se encontra na 11º colocação da atual temporada do Campeonato Italiano, após ser derrotado de virada por 4 x 3 pelo Sassuolo, no domingo. A derrota deixou o clube 30 pontos atrás do líder Juventus e a 20 pontos do Napoli, que ocupa a última posição que garante uma vaga para a Liga dos Campeões.

A demissão de Allegri ocorreu após ele ter conseguido apenas cinco vitórias em 19 jogos da atual temporada italiana. Havia simpatia por Allegri, que venceu o título italiano em sua primeira temporada no clube, entre 2010 e 2011, mas desde então ele teve que lidar com o desfalque de Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Andrea Pirlo, Allesandro Nesta, Gennaro Gatusso e o próprio Seedorf, em um duro período de transição no clube.

Sob o comando de Allegri, o Milan conseguiu se classificar para a Liga das Campeões com um gol de última hora no último jogo da temporada passada, embora tenha pela frente um difícil confronto pelas oitavas de final da competição, contra o Atlético de Madrid, que atravessa ótima fase.