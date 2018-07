Milan estende contrato de El Shaarawy até 2018 Artilheiro do Milan no Campeonato Italiano, Stephan El Shaarawy foi premiado nesta quinta-feira com a extensão do seu contrato. Para aumentar a multa rescisória da jovem estrela da Itália e prolongar o vínculo com o garoto, o clube milanês chegou a um acordo com o jogador e ambos assinaram uma prorrogação contratual até meados de 2018.