Milan estreia no Campeonato Italiano com vitória fora de casa sobre a Sampdoria

Com um gol de Brahim Diaz, aos nove minutos do primeiro tempo, o Milan derrotou a Sampdoria, por 1 a 0, nesta segunda-feira, em Gênova, na estreia das equipes na temporada 2021/2022 do Campeonato Italiano.

O único gol da partida saiu por causa de um erro do lateral-esquerdo Tommaso Augello, que permitiu a roubada de bola de Davide Calábria. O lateral-direito milanês foi até a linha de fundo e cruzou na medida para Brahim Diaz, atacante emprestado pelo Real Madrid para as próximas duas temporadas. O goleiro Emil Audero até tocou na bola, mas não evitou que ela entrasse na meta do time de Gênova.

Apesar da desvantagem logo no início da partida, a Sampdoria se recuperou, equilibrou a disputa e mandou uma bola no travessão em cobrança de falta de Manolo Gabbiadini, após defesa parcial de Mike Maignan, aos 16 minutos do primeiro tempo.

Mesmo sem Ibrahimovic, que só deverá retornar aos gramados em setembro por causa de uma cirurgia no joelho, o Milan, atual vice-campeão nacional, soube suportar a pressão para somar os três primeiros pontos na classificação.

Em outro duelo desta segunda-feira, Cagliari e Spezia empataram por 2 a 2. O time visitante abriu 2 a 0, com gols de Gyasi e Bastoni, mas o brasileiro João Pedro garantiu o empate para os anfitriões ao marcar duas vezes. O primeiro de virada e o segundo em cobrança de penalidade.

Com os dois gols marcados, o atacante mineiro de Ipatinga se igualou a De Silvestri, do Bologna, Veretout, da Roma, e Zaccagni, do Verona, os outros que também balançaram as redes duas vezes na primeira rodada do Italiano.