Milan faz 2 a 0 na Sampdoria e avanças às quartas de final da Copa da Itália

Na competição, o Milan estreou duas fases antes por causa do mau desempenho na última edição do Campeonato Italiano. Em casa, passou por Perugia e Crotone, ambos da segunda divisão, e agora teve de encarar a Sampdoria, que fazia sua primeira partida na Copa da Itália. Os gols só saíram no segundo tempo - com Mbaye Niang, aos 5, e com Carlos Bacca, aos 47 minutos.

Por sorte, o Milan está agora em chave que lhe favorece para chegar à grande decisão. Nas quartas de final, em jogo único no dia 20 de janeiro, enfrentará o Carpi, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Italiano, no estádio San Siro, em Milão. Se passar, nas semifinais (em ida e volta), o rival será Spezia (segunda divisão) ou Alessandria (terceira), que surpreenderam Roma e Genoa, respectivamente.

Com a classificação do Milan, ficaram definidos os quatro confrontos das quartas de final. São eles: Lazio x Juventus, em Roma; Napoli x Internazionale, em Nápoles; Spezia x Alessandria, em Spezia; e Milan x Capi, em Milão.