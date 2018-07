Milan faz 3 a 0 no PSV e garante vaga na fase de grupos da Copa dos Campeões

MILÃO - O Milan garantiu a classificação para a fase de grupos da Copa dos Campeões nesta quarta-feira. Depois de um empate por 1 a 1 com o PSV na Holanda, na semana passada, o time italiano botou fim a qualquer chance de reação do adversário ao aplicar um contundente 3 a 0 no Estádio San Siro, na Itália. Kevin-Prince Boateng foi o nome da vitória, com dois gols marcados.

O bom resultado obtido na Holanda fez o Milan entrar em campo nesta quarta precisando apenas evitar que o adversário marcasse gols para avançar. Mas o time italiano queria definir logo a classificação e abriu o placar logo aos oito minutos. Boateng recebeu na intermediária e bateu no canto esquerdo do goleiro.

A vantagem deu tranquilidade aos mandantes, que relaxaram e viram o PSV se animar. Somente na volta do intervalo o Milan voltou a ser superior e chegou ao segundo gol com Balotelli. Aos nove minutos, o atacante aproveitou desvio de Mexès após escanteio da direita e finalizou para o gol. Ainda havia tempo para Boateng marcar seu segundo, aos 31 minutos, após bela jogada pela esquerda.

Com a vaga para a fase de grupos garantida, o Milan volta suas atenções para o Campeonato Italiano, pelo qual entra em campo no domingo diante do Cagliari, novamente no San Siro, pela segunda rodada. Já o PSV enfrenta o SC Cambuur no sábado, em Eindhoven, pelo Campeonato Holandês.

OUTROS JOGOS

Ainda nesta quarta, outras quatro vagas foram definidas, a começar pela Real Sociedad, que não deu chances para o Lyon e confirmou a classificação para a fase de grupos da Copa dos Campeões. Depois de uma surpreendente vitória por 2 a 0 na França, na semana passada, o time espanhol repetiu o placar em casa, com show do mexicano Carlos Vela, autor de dois gols, e eliminou os franceses.

Já o Celtic suou muito, mas conseguiu evitar a zebra e também avançou. Após perder por 2 a 0 para o Shakhter Karagandy, no Casaquistão, o time escocês abriu 2 a 0 nesta quarta, em casa, e ia levando a partida para a prorrogação. Isso até os 47 minutos do segundo tempo, quando Forrest marcou o terceiro para a festa dos torcedores.

Mais cedo, o Zenit, que não contou com o brasileiro Hulk, fez 4 a 2 no Paços de Ferreira e confirmou a vaga, após também ter vencido na ida por 4 a 1. Quem também garantiu-se na fase de grupos foi o Viktoria Plzen, que derrotou o Maribor por 1 a 0, mesmo fora de casa.

Com as cinco classificações desta quarta, estão definidas as dez equipes que passaram pela última eliminatória da Copa dos Campeões e estarão na fase de grupos. São elas: Arsenal, Schalke 04, Áustria Viena, Steaua Bucareste, Basel, Milan, Real Sociedad, Celtic, Zenit e Viktoria Plzen. O sorteio das chaves acontecerá nesta quinta-feira, 12h45 (de Brasília), na sede da Uefa em Nyon.

Confira os 32 classificados para a fase de grupos da Copa dos Campeões:

Bayern de Munique (Alemanha)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Bayer Leverkusen (Alemanha)

Schalke 04 (Alemanha)

Barcelona (Espanha)

Real Madrid (Espanha)

Atlético de Madrid (Espanha)

Real Sociedad (Espanha)

Manchester United (Inglaterra)

Chelsea (Inglaterra)

Manchester City (Inglaterra)

Arsenal (Inglaterra)

Juventus (Itália)

Napoli (Itália)

Milan (Itália)

Porto (Portugal)

Benfica (Portugal)

Paris Saint-Germain (França)

Olympique de Marselha (França)

CSKA Moscou (Rússia)

Zenit (Rússia)

Ajax (Holanda)

Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

Olympiakos (Grécia)

Galatasaray (Turquia)

Anderlecht (Bélgica)

Copenhague (Dinamarca)

Áustria Viena (Áustria)

Steaua Bucareste (Romênia)

Basel (Suíça)

Victoria Plzen (República Checa)

Celtic (Escócia)