Milan ganha da Fiorentina em casa e segue na luta por vaga em torneio europeu

O Milan quer voltar à Europa depois de algumas temporadas e, para isso, conseguiu neste domingo um resultado importante ao derrotar a Fiorentina por 2 a 1, no estádio San Siro, em Milão, no encerramento da 25.ª rodada do Campeonato Italiano. O duelo era um confronto direto por causa da proximidade dos dois times na tabela de classificação.

Agora com 44 pontos, o Milan segue na sétima colocação, mas não perde os seus rivais de vista, que também venceram nesta rodada. Na zona de classificação à Liga Europa estão Internazionale (quarto lugar) e Atalanta (quinto), com 48 pontos cada, e a Lazio é a sexta com 47. Já a Fiorentina perdeu terreno e estacionou nos 40, em oitavo.

Pela 26.ª rodada, o Milan terá pela frente o Sassuolo como visitante no próximo domingo. A Fiorentina só jogará no próximo dia 27, uma segunda-feira, contra o Torino, em Florença. Antes, voltará as suas atenções para a rodada de volta da fase eliminatória (anterior às oitavas de final) da Liga Europa. Nesta quinta, enfrentará o Borussia Mönchengladbach, em casa, depois de ter ganhado na Alemanha por 1 a 0.

Em campo, o jogo começou de forma eletrizante, com os dois times buscando o ataque. A consequência disso foi que os três gols da partida saíram no primeiro tempo. Aos 17 minutos, Juraj Kucka abriu o placar para o Milan aproveitando um cruzamento da direita. Pouco depois, aos 21, Nikola Kalinic empatou para a Fiorentina. E coube ao atacante espanhol Gerard Deulofeu marcar o seu primeiro gol pelo time rubro-negro, aos 31, e decretar a vitória dos mandantes.