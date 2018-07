Milan ganha do Bologna fora de casa e sobe para sexto no Italiano

Com as atenções voltadas para a decisão da Copa da Itália contra a Juventus, no próximo dia 21, no estádio Olímpico de Roma, o Milan entrou em campo neste sábado pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Italiano e venceu. Com um gol de pênalti do centroavante colombiano Carlos Bacca, aos 40 minutos do primeiro tempo, o time de Milão derrotou o Bologna por 1 a 0, no estádio Renato Dall´Ara, em Bolonha.

Com o resultado positivo, o Milan chegou a 57 pontos e assumiu a sexta colocação da tabela de classificação, ultrapassando o Sassuolo, que ficou com dois pontos a menos. Neste domingo, a torcida é pelo Frosinone, que recebe o Sassuolo na luta para fugir do rebaixamento.

Com uma campanha regular nesta temporada, o Milan quer a sexta posição do Campeonato Italiano para assegurar uma vaga na próxima edição da Liga Europa sem depender do resultado contra a Juventus, na decisão da Copa da Itália.

Com o gol marcado neste sábado, Carlos Bacca é agora o vice-artilheiro isolado da competição com 17 gols. Tem um a mais que o atacante argentino Paul Dybala, da Juventus, que joga neste domingo fora de casa contra o lanterna e rebaixado Verona. O goleador do Campeonato Italiano é o centroavante argentino Gonzalo Higuain, do Napoli, com 32 gols.