Milan ganha do Torino por 2 a 0 e se mantém na liderança isolada do Italiano

O Milan recebeu neste sábado o Torino, no estádio San Siro, em Milão, para partida válida pela 17.ª rodada do Campeonato Italiano. O clube da capital italiana venceu por 2 a 0 e ratificou a sua liderança, ficando isolado na tabela de classificação com 40 pontos, quatro a mais que a vice-líder Inter de Milão, que joga neste domingo.

O líder iniciou o confronto de forma ofensiva com o meia Castillejo e o lateral-direito Theo Hernández protagonizando lances perigosos. O resultado disso veio através do atacante português Rafael Leão, que recebeu passe certeiro de Brahim Díaz e, cara a cara com o gol, mandou direto no canto rasteiro do goleiro Sirigu, aos 25 minutos da primeira etapa.

O jogo continuou com ritmo quente, com falta marcada em Brahim Díaz. O atleta seguiu pedindo pênalti, que foi confirmado pelo árbitro após a conferência do VAR. Aos 35 minutos, Kessié realizou a cobrança e garantiu os 2 a 0 para o Milan.

No segundo tempo, logo nos primeiros minutos, o árbitro marcou pênalti para o Torino em um lance entre Verdi e Tonali, no qual o meia da equipe de Turim caiu. Após outra revisão com o VAR, o juiz reviu a sua decisão. A jogada, porém, foi dura para Tonali, que minutos depois saiu de maca e foi substituído.

Ao final do jogo, Rafael Leão recebeu cartão amarelo por simulação e foi prontamente trocado pelo atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, que entrou aos 39 minutos em seu primeiro jogo desde a lesão muscular sofrida em novembro.

A equipe comandada pelo técnico Marco Giampaolo buscou chances até os minutos finais, porém não evitou a derrota para o líder. O Torino caiu para a zona de rebaixamento, em 18.º lugar com 12 pontos, mesma quantidade do vice-lanterna Parma.

Também neste sábado, Benevento e Atalanta se enfrentaram com vitória expressiva para a equipe de Bérgamo por 4 a 1. O resultado positivo a alça ao G-4, em quarto com 31 pontos, enquanto que o time de Benevento continua na 10.ª posição, com 21.

O Genoa venceu o Bologna por 2 a 0, saindo da zona da degola, com 14 pontos. O rival, por sua vez, permanece em 12.º na tabela de classificação, com 17.