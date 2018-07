Milan ganha fora de casa e garante vaga antecipada

Com os resultados desta terça-feira, o Real Madrid lidera o Grupo G com 13 pontos. O Milan, por sua vez, aparece com oito pontos, sem risco de perder a segunda posição para o Ajax, que tem quatro, ou para o Auxerre, que está com três. Assim, a última rodada da chave, marcada para acontecer no dia 8 de dezembro, servirá apenas para definir o terceiro colocado.

No jogo em Auxerre, o Milan abriu o placar com um bonito gol do atacante sueco Ibrahimovic, que acertou um forte chute aos 19 minutos do segundo tempo. Aos 40, ele foi substituído pelo brasileiro Ronaldinho Gaúcho, que ainda teve tempo para ampliar: aos 46, aproveitou boa jogada do também brasileiro Robinho e tocou no canto do goleiro da equipe francesa.

Em Amsterdã, o Real Madrid comprovou seu bom momento na temporada e não teve problemas para derrotar o Ajax. O destaque foi novamente o astro português Cristiano Ronaldo, que marcou dois gols no segundo tempo da partida, sendo um deles de pênalti. Antes disso, o francês Benzema e o espanhol Arbeloa já tinha feito 2 a 0 para a equipe espanhola na primeira etapa.

Na sexta e última rodada do Grupo G da Liga dos Campeões, os dois jogos estão programados para acontecer no dia 8 de dezembro: Real Madrid x Auxerre e Milan x Ajax. E tanto a equipe francesa quanto a holandesa entram em campo sonhando com a conquista da terceira colocação da chave, que dá vaga na Liga Europa.