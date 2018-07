Milan ganha, mas continua na terceira posição do Campeonato Italiano

MILÃO - O Milan foi a Verona enfrentar o Chievo e chegou à segunda colocação provisória do Campeonato Italiano. Neste sábado, o time de Massimiliano Allegri venceu por 1 a 0, com gol de Montolivo, e continua na briga pela vice-liderança com o Napoli. A Juventus segue na ponta, com 11 pontos de vantagem.

O resultado levou o Milan aos 57 pontos, enquanto o Napoli chegou aos 59, após superar o Torino. Já o Chievo se aproxima perigosamente da zona de rebaixamento e já é o 15.º colocado, com 35 pontos.

O Milan não teve uma grande atuação, mas conseguiu o gol aos 25 minutos. Balotelli bateu falta de longe, mas o goleiro Puggioni não conseguiu agarrar. No rebote, Montolivo chegou para marcar. A vida do Chievo que já era difícil ficou ainda pior no segundo tempo, com a expulsão de Dainelli, que encerrou as chances da equipe.

O time de Milão volta a campo pelo Campeonato Italiano no sábado que vem, quando enfrenta a Fiorentina, fora de casa. No mesmo dia, o Chievo viaja até Údine para pegar a Udinese.

