Milan ganha, mas vaga na Liga Europa fica com o Parma

MILÃO - De nada adiantou a vitória deste domingo sobre o Sassuolo para o Milan, pela última rodada do Campeonato Italiano. Mesmo fazendo 2 a 1 em casa, a equipe sofreu as consequências de sua pior temporada nos últimos tempos e acabou ficando sem vaga em nenhuma competição europeia pela primeira vez desde 1998/1999.

O time milanês entrou em campo ainda sonhando com vaga na Liga Europa, precisando de derrotas de Torino e Parma. Nada disso aconteceu. O Torino empatou em 2 a 2 com a Fiorentina, fora de casa, e abriu caminho para o Parma, que bateu o Livorno por 2 a 0, com dois gols de Amauri, e classificou-se para o segundo principal torneio europeu de clubes.

Com esses resultados, o Campeonato Italiano chegou ao fim com o Parma na sexta colocação, com 58 pontos, apenas um na frente de Torino, que terminou em sétimo, e Milan, somente oitavo da competição.

Apesar da péssima temporada, o Milan até fez sua parte neste domingo. A equipe de Clarence Seedorf foi para cima do Sassuolo, abriu o placar logo aos dois minutos, com Muntari, e conseguiu a vantagem necessária para ter tranquilidade aos 27, com De Jong. Sabedor dos outros resultados, os donos da casa desanimaram na etapa final e viram Zaza Simone diminuiu nos acréscimos de pênalti.

Em Parma, o atacante brasileiro naturalizado italiano Amauri marcou dois e foi o herói da classificação. Mas ela só aconteceu graças ao empate do Torino, que precisava vencer para garantir a vaga. A equipe de Turim esteve duas vezes atrás no placar diante da Fiorentina, buscou o empate em ambas e chegou a ter a chance de se classificar nos acréscimos, mas Cerci perdeu pênalti.

INTER DE MILÃO

Classificada para a Liga Europa, a Inter de Milão entrou em campo neste domingo para prestar uma homenagem ao lateral Javier Zanetti, que disputaria sua última partida como profissional. Mas o resultado não foi o esperado na despedida do ídolo argentino, de 40 anos.

O time milanês foi até Verona e acabou derrotado pelo Chievo por 2 a 1, de virada. Marco Andreolli até marcou o primeiro, aos 41 minutos, mas Obinna deixou sua marca duas vezes no segundo tempo, sendo a última nos acréscimos, e garantiu o triunfo dos donos da casa.

OUTROS RESULTADOS

Também neste último dia de jogos do Italiano, o Napoli se despediu da competição com uma bela goleada diante do Verona. Atuando diante de sua torcida, o time napolitano venceu por 5 a 1, com destaque para Zapata e Mertens, que marcaram duas vezes cada. Callejón abriu o placar e Iturbe fez o de honra dos visitantes.

Também em casa, a Lazio despediu-se da temporada com vitória sobre o Bologna, por 1 a 0. O time romano, que assim como o Milan ficou de fora da zona de classificação para os torneios europeus, contou com o gol de Lucas Biglia, já nos acréscimos do segundo tempo, para triunfar.