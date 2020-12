Milan ganha outra no Italiano e volta a abrir cinco pontos de vantagem na ponta

O Milan está disposto a acabar com a hegemonia da Juventus no Campeonato Italiano. Neste domingo, visitou a Sampdoria e, com gols de Kessié e Castillejo, venceu por 2 a 1, voltando a ter a tranquila vantagem de cinco pontos na liderança isolada.

São 26 pontos conquistados pelo Milan, diante de 21 da arquirrival Inter de Milão. A Juventus, atual eneacampeã, está em quarto, com 20. Perde do Napoli no saldo de gols.

Com campanha irretocável e invicto, o Milan abriu caminho para sua oitava vitória em dez jogos apenas numa cobrança de pênalti. O duelo caminhava para um intervalo com 0 a 0 quando surgiu a falta na área.

Sem o astro Ibrahimovic, machucado, coube a Kessié abrir o marcador. Pelo 30.° jogo seguido pelo Campeonato Italiano, o Milan fez ao menos um gol.

O líder mostrou que, além da competência, também conta com a sorte. Castillejo precisou de apenas um toque na bola para ampliar a vantagem. Entrou no jogo e já ampliou a vantagem. Ekdal ainda anotou o de honra dos mandantes.

No próximo fim de semana o Milan recebe o Parma, no San Siro, tentando abrir ainda mais vantagem.