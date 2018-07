Milan garante permanência de Ronaldinho Gaúcho

DUBAI - O diretor técnico do Milan, Umberto Gandini, surpreendeu nesta terça-feira ao anunciar que Ronaldinho Gaúcho permanecerá na equipe. Ele contou ainda que o próprio presidente do clube, Silvio Berlusconi, deseja que o brasileiro "fique e jogue pelo time no momento".

Com pouco espaço no Milan desde a chegada do técnico Massimiliano Allegri, Ronaldinho Gaúcho passou a ser fortemente especulado por clubes brasileiros. O Grêmio chegou a afirmar que estava próximo da contratação, que poderia se definir nos próximos dias após reunião entre o irmão do jogador, Roberto Assis, e o vice-presidente do clube italiano, Adriano Galliani.

Apesar da possível insatisfação do brasileiro com o banco de reservas, Gandini foi enfático e assegurou: a equipe não tem planos de perder Ronaldinho Gaúcho "no momento" - seu contrato com o Milan vence na metade de 2011.

O meia-atacante brasileiro está com o restante do elenco em Dubai, onde o Milan fará um curto período de treinamentos - o Campeonato Italiano só volta a ser disputado em 6 de janeiro.

