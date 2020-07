Milan goleia Bologna e sobe para o sexto lugar no Italiano

Sem perder no Campeonato Italiano desde que a competição foi retomada, o Milan ascendeu ao sexto lugar na abertura da 34ª rodada ao golear o Bologna por 5 a 1, neste sábado, em partida disputada no San Siro.

Agora com uma série invicta de oito jogos na competição, com seis triunfos e dois empates, o Milan chegou aos 56 pontos, na sexta posição, a um da Roma e com três de vantagem para o Napoli, sendo que ambos ainda vão entrar em campo nesta jornada, no domingo. Já o Bologna é o décimo colocado, com 43.

Em casa, o Milan abriu vantagem no primeiro tempo, com gols marcados pelo meio-campista belga Alexis Saelemaekers e pelo meia-atacante turco Hakan Çalhanoglu, aos 10 e aos 24 minutos, mas foi vazado pelo defensor japonês Takehiro Tomiyasu aos 44.

Na etapa final, o meio-campista argelino Ismaël Bennacer, aos quatro, o atacante croata Ante Rebic, aos 12, e o lateral-direito Davide Calabria, aos 47 minutos, selaram a goleada para o Milan.

Também neste sábado, Cagliari e Sassuolo empataram por 1 a 1, na Sardenha. O time visitante abriu o placar com Francesco Caputo aos 12 minutos do primeiro tempo, de cabeça. Mas mesmo com um a menos, pois Andrea Carboni foi expulso logo no começo da etapa final, o Cagliari conseguiu igualar o placar aos 18, com o brasileiro João Pedro, que assim encerrou um período de 467 minutos sem gols da equipe.