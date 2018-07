Milan goleia o Bayern de Munique por 4 a 0 na International Champions Cup

O Milan obteve um ótimo resultado neste sábado. Em sua preparação para a próxima temporada e ignorando o favoritismo do adversário, o time italiano goleou o Bayern de Munique por 4 a 0, em duelo disputado no Longgang Stadium, em Shenzhen, na China, válido pelo International Champions Cup, um torneio amistoso que reúne grandes clubes europeus.

Comandado pelo ex-atacante Vincenzo Montella, que teve passagens pela seleção italiana, o Milan abriu o placar logo aos 14 minutos com o volante marfinense Franck Kessié. Ainda no primeiro tempo, aos 25 e aos 43, o atacante Patrick Cutrone marcou duas vezes e praticamente sacramentou a vitória - o italiano de apenas 19 anos é formado pelas categorias de base do clube.

Por fim, aos 40 minutos do segundo tempo, após Montella modificar todo o time, o turco Hakan Calhanoglu fechou o placar. O meia-atacante é uma das apostas do Milan para a temporada e foi recentemente contratado do Bayer Leverkusen.

Derrotado com extrema facilidade, o Bayern de Munique teve alguns jogadores de destaque em campo, como o zagueiro Mats Hummels, o lateral David Alaba e os atacantes Thomas Müller, Franck Ribéry e Robert Lewandowski, além do brasileiro Rafinha. O colombiano James Rodríguez, recém-contratado do Real Madrid, também foi a campo após o intervalo, mas nada fez para evitar o massacre do time italiano.

Depois de perder em sua estreia para o Borussia Dortmund, por 3 a 1, o Milan alcançou os três pontos e assumiu provisoriamente a liderança do torneio amistoso de pré-temporada, ao lado do time alemão. E o Bayern de Munique, que havia apenas empatado com o Arsenal por 1 a 1, segue com apenas um ponto.