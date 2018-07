Milan goleia o Empoli por 4 a 1 e assume vice-liderança do Campeonato Italiano

O Milan acordou no segundo tempo, goleou o Empoli por 4 a 1 neste sábado, fora de casa, e assumiu provisoriamente a segunda colocação do Campeonato Italiano. O time rubro-negro foi a 29 pontos, a quatro de distância da líder Juventus e três à frente da Roma.

As duas equipes, no entanto, ainda jogarão neste domingo pela 14.ª rodada da competição. A Juventus visitará o Genoa, enquanto que a Roma, que tem melhor saldo de gols do que o Milan e pode reassumir a vice-liderança, receberá o Pescara. O Empoli é o 17.º colocado, com 10 pontos.

Neste sábado, a equipe de Milão demorou para engrenar na partida. Apesar de abrir o placar logo aos 15 do primeiro tempo com o atacante Lapadula, levou o empate dois minutos mais tarde com o meia Riccardo Saponara e desceu para o intervalo com o placar de 1 a 1.

No segundo tempo, os visitantes tomaram conta da partida e voltaram a ficar à frente do marcador com Suso, aos 17. Dois minutos mais tarde, Andrea Costa fez contra e ampliou a vantagem do Milan. A goleada foi sacramentada aos 33, novamente com Lapadula.

As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Italiano no próximo sábado. O Milan tentará manter a boa fase em duelo contra o lanterna Crotone. O Empoli buscará se distanciar da zona de rebaixamento em partida contra o Sassuolo, fora de casa.

Ainda neste sábado, o Torino derrotou o Chievo Verona por 2 a 1, em casa, e se manteve entre os primeiros colocados da competição. O time anfitrião foi à quarta colocação, com 25 pontos. Os visitantes estão em 10.º, com 18. O destaque da partida foi o atacante Falque, com dois gols. Inglese descontou.