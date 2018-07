Milan irrita Ajax com 'antifutebol' na Liga dos Campeões

MILÃO - O Milan já se acostumou a sofrer sob o comando do técnico Massimiliano Allegri, e foi novamente assim na quarta-feira, quando o time italiano conseguiu a duras penas uma vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões com uma atuação que irritou o rival Ajax.

Frank de Boer, técnico da equipe holandesa, acusou o Milan de apresentar um "antifutebol", ao se fechar na retranca depois da expulsão do meia Riccardo Montolivo, ainda no primeiro tempo.

Com dez homens durante mais de uma hora de partida, o Milan conseguiu segurar o empate sem gols, garantindo assim o ponto que lhe faltava para garantir uma vaga na próxima fase para o futebol italiano, depois da prematura eliminação do Napoli e da Juventus.

"Se você olhar os dois jogos contra o Milan, acho que merecíamos mais", disse De Boer. "O antifutebol venceu. É incrivelmente difícil bater o Milan, mesmo quando eles estão só com dez. Com 11 eles estão dispostos a jogar, mas não com 10".