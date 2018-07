Milan jogará contra time da Romênia na 3ª fase preliminar da Liga Europa

O Milan vai encerrar um período de três anos sem participar de competições europeias na Romênia. Foi o que determinou a Uefa nesta sexta-feira, em sorteio realizado na sua sede em Nyon, na Suíça, quando ficou definido que o time italiano vai encarar o romeno CSU Craiova na terceira fase preliminar da Liga Europa.

O Milan será visitante no jogo de ida, agendado para 27 de julho, contra o CSU Craiova, que foi o quinto colocado no último Campeonato Romeno e herdou a vaga na terceira fase preliminar do quarto Cluj, que não obteve a licença da Uefa para disputar a Liga Europa. E o duelo de volta está marcado para 3 de agosto no San Siro.

Dono de sete títulos da Liga dos Campeões, o Milan nunca faturou a Liga Europa ou a Copa da Uefa, a sua predecessora. Agora, o time terá nova oportunidade para isso após terminar o último Campeonato Italiano em sexto lugar.

Esse desempenho fez o time voltar para uma competição europeia. A última vez que o Milan entrou em campo por um torneio da Uefa foi em março de 2014, quando acabou sendo eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Atlético de Madrid.

Com muitos duelos da primeira fase ainda a serem disputados apenas mais três confrontos da segunda etapa, que conta com 29 séries, já tiveram os seus times definidos. São eles: Dínamo Bucareste x Athletic Bilbao, Olimpik Donetsk x PAOK e Olympique de Marselha x Oostende (Bélgica).

Os 29 times que avançarem na terceira fase preliminar vão se juntar aos 15 eliminados nesta mesma etapa da Liga dos Campeões para a disputa de 22 confrontos dos playoffs da Liga Europa. As equipes que se classificarem, então, se juntarão na fase de grupos da Liga Europa a 16 clubes previamente classificados e dez eliminados nos playoffs da Liga dos Campeões.