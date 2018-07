Milan lamenta reencontrar 'time mais difícil do planeta' nas oitavas

NYON - O sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa dos Campeões da Europa, realizado nesta quinta-feira, em Nyon, na Suíça, colocou o Barcelona novamente no caminho do Milan. Eliminado pelo rival espanhol nas quartas de final da edição passada da competição continental, o time italiano lamentou o fato de ter de reencontrar o poderoso adversário já no primeiro mata-mata desta edição do torneio.

"Eles (do Barcelona) não estão contentes, nem nós tampouco, mas assim é o destino", afirmou Umberto Gandini, diretor do clube italiano, com um sorriso no rosto, ao comentar com resignação o resultado do sorteio. "Teremos que enfrentar a equipe mais difícil do planeta", completou.

O técnico do Milan, Massimiliano Allegri, também não deixou de apontar o favoritismo para o Barcelona, embora acredite que desta vez o Milan tenha condições de levar a melhor. "Pegaremos a equipe mais forte do mundo. Tentaremos igualmente passar de fase, esperando ter mais sorte do que no ano anterior", afirmou o treinador, já projetando os dois embates que serão realizados em 2013.

Na última vez que encarou a equipe espanhola na competição continental, o Milan empatou com o rival por 0 a 0 no jogo de ida, na Itália, e depois caiu por 3 a 1 no confronto de volta, na Espanha. E, mais uma vez, a equipe de Milão decidirá o seu destino fora de casa, pois de novo realizou campanha inferior na fase de grupos do torneio. O confronto de ida das oitavas será no dia 20 de fevereiro, no San Siro, enquanto o duelo do Camp Nou está marcado para 12 de março.