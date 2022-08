Milan lança camisa verde como terceiro uniforme e ignora regulamento na Itália

O Milan lançou nesta terça-feira a sua terceira camisa para a temporada 2022/2023 e causou polêmica na Itália. A nova peça do atual campeão italiano foi confeccionada no tom verde oliva e descumpre um acordo firmado em julho do ano passado onde as equipes não poderiam usar uniformes nesse tom no Campeonato Italiano. A finalidade é contrastar o uniforme com a cor do gramado além de não causar distorções em displays de publicidade. Essa concessão atende aos interesses das emissoras de televisão.

A camisa alternativa do Milan é produzida pela Puma, empresa de material esportiva alemã. Além do tom predominante verde oliva, o uniforme tem ainda alguns detalhes em amarelo fluorescente. Além disso, o novo design apresenta um gráfico tonal da bandeira do Milan e uma versão monocromática do escudo.

A data da estreia do novo fardamento está previsto para o próximo sábado. Nesse compromisso, o Milan enfrenta o Bologna no estádio San Siro, pela terceira rodada do Campeonato Italiano.

No site oficial do clube, a opção pelo tom verde na camisa é explicado como uma estratégia relacionada ao estilo milanês.

"Inspirado em Milão, a nova terceira camisa é feita para quem se destaca e nunca se detém. Ela abraça a direção estratégica empreendida por Milan e Puma com as duas marcas utilizando o estilo, a moda e a cultura da cidade", traz uma das postagens.