Milan leva gol de brasileiro e estreia no Italiano com derrota para Udinese

O Milan começou mal o Campeonato Italiano. Neste domingo, em sua estreia no torneio nacional, o time de Milão foi derrotado pela Udinese fora de casa, na cidade de Údine, por 1 a 0. O gol da vitória do time da casa foi marcado pelo zagueiro brasileiro Rodrigo Becão.

A partida opôs o zagueiro Samir, do lado da Udinese, e o meia Lucas Paquetá, pelo Milan. Os dois foram convocado pelo técnico Tite e vão integrar o elenco da seleção brasileira nos amistosos de setembro, nos Estados Unidos.

Samir teve atuação segura na linha de três marcadores e Paquetá, jogando mais recuado, em alguns momentos como primeiro volante, foi discreto. O zagueiro Léo Duarte, recém-contratado pela equipe milanista junto ao Flamengo, ficou no banco de reservas.

O duelo no estádio Friuli foi sonolento e ruim, especialmente no primeiro tempo, etapa em que nenhuma das duas equipes conseguiu acertar o gol. Nos 45 minutos finais, a Udinese, vendo a passividade e a dificuldade do rival na criação, tomou a iniciativa e se lançou ao ataque.

Depois de testar o goleiro Donnarumma em arremates do volante francês Fofana, o time da casa abriu o placar aos 26 minutos com o brasileiro Rodrigo Becão. Na cobrança de escanteio, o zagueiro, estreante na liga italiana, subiu mais alto e cabeceou para o gol para garantir o triunfo de sua equipe. Becão foi revelado pelo Bahia em 2015, e, depois de um ano no CSKA, da Rússia, foi contratado pela Udinese para a atual temporada.

Após o gol sofrido, o Milan se arriscou, mas, com uma atuação para ser esquecida, conseguiu pressionar o rival apenas com bolas alçadas e chutes de fora da área. No final, o time de Milão terminou o jogo sem um chute sequer no alvo do adversário.

Na sequência do campeonato, no próximo domingo, o Milan fez seu primeiro jogo em casa, no San Siro, diante do Brescia, time do centroavante recém-contratado Mario Balotelli. No mesmo dia a Udinese recebe o Parma.