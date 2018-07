Milan leva gol nos acréscimos e se despede do Italiano com derrota para Cagliari

Com um gol de Pisacane nos acréscimos, o Cagliari venceu o Milan por 2 a 1 neste domingo, em casa, pela última rodada do Campeonato Italiano. O resultado, no entanto, não interferiu na classificação.

O time anfitrião foi a 47 pontos e está em 11º lugar. O Milan já estava garantido na Liga Europa e fecha sua participação em sexto lugar, com 63 pontos, mas com o sinal de alerta ligado, pois será necessário muito investimento para a equipe brigar novamente por títulos.

O Cagliari saiu na frente do placar com um gol do brasileiro João Pedro, aos 17 minutos do primeiro tempo. Após belo passe de Borriello, o brasileiro tocou na saída do goleiro Donnarumma para colocar os anfitriões na frente.

O Milan teve dois pênaltis a seu favor no segundo tempo para conseguir o empate. No primeiro, Carlos Bacca desperdiçou a cobrança aos 18 minutos. Dez minutos mais tarde, Lapadula acertou o alvo e deixou tudo igual no marcador.

Quando parecia esboçar uma reação rumo à virada, os visitantes perderam Gabriel Paletta, expulso. Com um a menos, o Milan recuou e levou a pior nos acréscimos. Em uma cobrança de falta de João Pedro, Donnarumma deu rebote e Pisacane e garantiu a vitória.