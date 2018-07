Milan leva sustos, perde chances e só empata com o AEK em casa na Liga Europa

O Milan tropeçou pela primeira vez nesta fase de grupos da Liga Europa, nesta quinta-feira, ao ficar no 0 a 0 com o AEK Atenas, no San Siro. Mesmo jogando em casa, o time italiano levou sustos no primeiro tempo e acumulou chances desperdiçadas na segunda etapa do duelo.

Apesar disso, segue na liderança do Grupo D, com sete pontos. O AEK vem em segundo lugar, com nove. E o Rijeka aparece em terceiro lugar, após derrotar Austria Viena por 3 a 1, em casa. O time austríaco tem apenas um ponto e é o último colocado da chave.

Jogando em casa contra um adversário mais modesto, o Milan entrou em campo como franco favorito. Porém, levou mais sustos do que buscou o ataque no primeiro tempo. O AEK teve chances de abrir o placar em duas boas oportunidades.

Aos 29, a defesa do Milan bobeou dentro da área e Livaja bateu sem ângulo e viu a bola percorrer a pequena área, próximo da linha do gol até sair. E, aos 41, o goleiro Donnarumma precisou trabalhar para defender cabeçada de Mantalos.

No ataque, o Milan até balançou as redes, logo aos sete minutos, mas a arbitragem anulou por impedimento. E, aos 28, após cobrança de falta na área, Crutone cabeceou com perigo e o goleiro grego fez a defesa.

Depois dos sustos, o time italiano voltou mais agressivo para o segundo tempo. Locatelli, aos 8, e André Silva, aos 12, desperdiçaram boas chances de abrir o placar. Crescendo em campo, o Milan alcançava até 60% da posse de bola, tentando acuar o adversário grego. Porém, o goleiro Giannis Anestis trabalhou bastante.

Numa das melhores oportunidades dos anfitriões, Suso disparou pela direita, entrou na área e tentou bater de cavadinha. Mas Anestis defendeu de novo e salvou os gregos, aos 34 minutos do segundo tempo, marcado pelo bombardeio italiano. O time da casa terminou a partida com 26 finalizações, contra apenas oito do AEK.

CONFUSÃO EM LIVERPOOL

No duelo mais quente da rodada, o Lyon derrotou o Everton por 2 a 1, na cidade de Liverpool. O resultado complicou a situação do time inglês no Grupo E. Com mais este revés, o Everton estacionou no único ponto que conquistou até agora, na quarta e última colocação da chave.

Nabil Fekir abriu o placar para os visitantes aos seis minutos de jogo, em cobrança de pênalti. E o Lyon ia vencendo a partida quando uma confusão generalizada paralisou o jogo por cerca de cinco minutos. Williams, do time da casa, fez falta desnecessária quando o goleiro Anthony Lopes se preparava para fazer fácil defesa.

Jogadores dos dois times trocaram empurrões na linha de fundo e se aproximaram da arquibancada, quando até torcedores ameaçaram se envolver na confusão. Williams e Traoré, do Lyon, protagonizaram as agressões mais evidentes no meio do bolo de jogadores. E acabaram levando somente cartão amarelo.

Curiosamente, os dois jogadores viriam a balançar as redes logo na sequência. Aos 24, Williams escorou cobrança de falta na área de cabeça, sem qualquer marcação na área. Mas, seis minutos depois, Traore decretou a vitória do time francês, com um toque de letra, após cruzamento rasteiro da direita.

O Lyon ocupa o segundo lugar da chave, com cinco pontos, atrás apenas da Atalanta, que chegou aos sete, ao vencer o Apollon Limassol por 3 a 1, em casa. O Apollon é o terceiro colocado, com dois pontos.

OUTROS RESULTADOS

Dividindo a liderança do Grupo A, Villarreal e Slavia Praga mantiveram tudo igual na chave ao empatarem por 2 a 2, nesta quinta, na Espanha. O time checo abriu 2 a 0, mas os espanhóis buscaram a igualdade no marcador. As duas equipes somam cinco pontos no grupo, mas o time da Espanha lidera por ter maior saldo de gols. Mais cedo, o Astana goleou o Maccabi Tel Aviv por 4 a 0.

Pelo Grupo B, a rodada contou com dois empates. Dínamo de Kiev e Young Boys terminaram o jogo com o placar de 2 a 2. E o Skenderbeu não passou do 0 a 0 com o Partizan Belgrado. O Dínamo, com sete pontos, lidera a chave.

No Grupo C, o Hoffenheim fez 3 a 1 no Istanbul Basaksehir, na Alemanha, enquanto o Ludogorets Razgrad superou o Braga por 2 a 0. O Ludogorets, com sete pontos, ocupa a primeira posição.

Completando a rodada, pelo Grupo F, Sheriff e Lokomotiv Moscou empataram por 1 a 1, mesmo placar do jogo entre Zlin e Copenhague.