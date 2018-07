Milan leva virada do Sassuolo e começa 2015 com derrota

O novo ano não começou nada bem para o Milan. Nesta terça-feira, na primeira rodada do Campeonato Italiano em 2015, a equipe de Milão recebeu o modesto Sassuolo no San Siro, saiu na frente, e levou a virada por 2 a 1. Assim, segue muito longe da briga pelo título e mal até na disputa por um lugar nos torneios europeus da próxima temporada.

Jogando em casa, o Milan abriu o placar logo aos 9 minutos, com Poli, aproveitando sobra após corte da zaga. A vantagem durou 19 minutos, até que Berardi deu lindo lançamento por cima da zaga, Sansone matou no peito e bateu sem chances para Diego López.

A virada veio no segundo tempo, em um lindo gol. Berardi bateu escanteio da esquerda e Zaza pegou de primeira, pouco antes de a bola tocar no chão. Ela foi no cantinho esquerdo do goleiro espanhol, que não alcançou.

Menos mal para o Milan que outros times que brigam para entrar no G-3 também tropeçaram nos primeiros jogos desta terça-feira pela 17.ª rodada. Em casa, o Genoa saiu atrás da Atalanta, mas conseguiu o empate no segundo tempo, ficando no 2 a 2. O brasileiro Edenilson deu a assistência para Matri fazer de joelho o gol de empate.

No Ênio Tardini deu tudo errado para o Fiorentina. O Parma, que só tinha seis pontos no torneio, saiu atrás com Andrea Costa e viu o goleiro Mirante pegar pênalti do alemão Mário Gómez para manter-se à frente do placar. No segundo tempo, Savic e Gonzalo Rodríguez foram expulsos e impediram a reação da Fiorentina.

O Lazio, que venceu a Sampdoria por 3 a 0 na segunda-feira, puxa a fila da briga pelo G-3 com 30 pontos. Na sequência aparecem Napoli, Genoa e Sampdoria (todos com 27), Milan (25), Palermo (25) e Fiorentina (24). Só o Napoli ainda não jogou pela rodada.

O Palermo fez bonito. Em casa, aproveitou-se que o rival teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo e goleou o Cagliari por 5 a 0. Empoli e Verona ficaram no 0 a 0, mesmo placar de Chievo x Torino. Os quatro times têm entre 17 e 18 pontos. Assim, a zona de degola tem: Parma (nove), Cesena (nove) e Cagliari (12).