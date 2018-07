Milan leva virada do Verona em estreia no Italiano

VERONA - O Milan estreou perdendo de virada no Campeonato Italiano. Jogando fora de casa, o tradicional clube de Milão foi derrotado por 2 a 1 pelo Verona, que acabou de voltar à primeira divisão. O veterano Luca Toni, de 36 anos, foi o autor dos gols do time da casa, nesta rodada de abertura da competição.

Considerado um dos favoritos ao título, o Milan começou melhor e abriu o placar aos 14 minutos. Andrea Poli recebeu na entrada da área, driblou o marcador e bateu na saída do goleiro brasileiro Rafael.

Mas o Verona não teve dificuldade para buscar a virada. Em dois lances parecidos, Luca Toni apareceu na pequena área para cabecear para as redes, aos 30 do primeiro tempo e aos 8 da etapa final. O time da casa contou ainda com os brasileiros Rômulo, Raphael Martinho e Jorginho. Pelo Milan, Robinho entrou em campo no segundo tempo.

Na próxima rodada, o time de Milão vai enfrentar o Cagliari diante de sua torcida, no San Siro, no dia 1º de setembro. Já o Verona duelará com a Roma no mesmo dia, na capital italiana.