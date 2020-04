Milan mantém interesse em Everton Cebolinha para 2021, diz jornal italiano

O Milan se mantém interessado no atacante Everton Cebolinha, do Grêmio. De acordo com o periódico italiano La Stampa, apesar de a pandemia do novo coronavírus (covid-19) ter prejudicado as finanças dos clubes, o time de Milão, que já fez proposta pelo brasileiro, em 2019, segue monitorando o jogador.

Embora o interesse por Everton se mantenha vivo, a publicação afirma que a divisão dos direitos federativos do atacante pode se tornar um impasse para a negociação. O empresário do jogador, Gilmar Veloz, um investidor e o Fortaleza repartem os direitos.

Em 2019, quando o Milan sinalizou interesse no atacante pela primeira vez, o clube italiano ofereceu 30 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões, na cotação da época) ao Grêmio. No entanto, a equipe gaúcha recusou a oferta e pediu 40 milhões de euros, (cerca de R$ 181 milhões, na cotação época), para concretizar o negócio.

O Milan sabe que não é o único interessado no atacante. Borussia Dortmund, da Alemanha e Everton, da Inglaterra, também desejam o jogador. O clube alemão quer tomar a dianteira dos concorrentes. A equipe planeja introduzir cerca de 150 milhões de euros (R$ 861,5 milhões, na cotação atual) na próxima janela de transferências, e o brasileiro pode fazer parte deste investimento.

Por outro lado, o treinador do Everton, Carlo Ancelotti afirmou em janeiro que deseja contar com o brasileiro em sua equipe. Esses foram os clubes que mais se aproximaram do atacante. Napoli, da Itália, Atlético de Madrid, da Espanha, e Beijing Guoan, da China, também consultaram o Tricolor Gaúcho, mas as negociações não evoluíram.

Everton Cebolinha possui vínculo com Grêmio até 2023 e sua multa rescisória gira em torno de 120 milhões de euros (R$ 690 milhões).