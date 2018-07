Milan mereceu o título, diz Leonardo, técnico da Inter

O Milan empatou em 0 x 0 contra a AS Roma neste sábado para conquistar o título que não vinha desde 2004. Mesmo com a vitória da Inter por 3 x 1 sobre a Fiorentina no domingo, a equipe não conseguiu conquistar o campeonato depois de cinco títulos do Italiano consecutivos.

"O Milan mereceu. Eles têm uma grande equipe e o time que vence sempre merece," disse Leonardo.

O brasileiro estava à frente do Milan na temporada passada na sua primeira experiência como técnico. Ele deu chances aos inexperientes laterais Ignazio Abate e Luca Antonini, que jogaram muito bem nesta temporada, para jogar pelo time principal.

Ele deixou o time no final da temporada depois de brigar com o dono do time Silvio Berlusconi que pediu esquemas táticos e escalação de jogadores. Leonardo tomou uma decisão surpreendente quando mudou para a principal rival do time, a Inter, depois da saída de Rafa Benitez.

Ironicamente, foi a ingenuidade tática de Leonardo que custou a Inter a derrota por 3 x 0 no clássico contra o Milan no mês passado. As suas mudanças táticas, colocar Samuel Eto'o no lado do campo e de jogar com o lateral Cristian Chivu como zagueiro, não funcionaram.

"O momento crucial foi o dérbi. Se vencêssemos, teria mudado tudo," acrescentou.

O seu futuro na Inter parece garantido por conta das declarações do próprio técnico e do presidente do clube Massimo Moratti, mesmo com o final do domínio da equipe no Campeonato Italiano e as reportagens colocando o técnico do Barcelona Pep Guardiola em seu lugar.