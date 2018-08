Milan oficializa acerto por empréstimo com Higuaín até junho de 2019

O Milan oficializou nesta quinta-feira a contratação do atacante Higuaín, da Juventus. O jogador de 30 anos assinou contrato de empréstimo até o final de junho de 2019. A apresentação oficial do jogador acontecerá na sexta-feira.

O argentino foi envolvido em uma troca com o zagueiro Leonardo Bonucci, de 31 anos, que voltará a atuar pela Juventus. Nessa negociação com o rival italiano, o Milan também adquiriu o zagueiro Mattia Caldara em definitivo. O atleta de 24 anos assinou contrato até junho de 2023.

Higuaín desembarcou em Milão na quarta-feira e foi recebido por dezenas de fãs e jornalistas na chegada ao hotel. O jogador disse na ocasião que o brasileiro Leonardo, diretor de futebol do Milan, o convenceu a trocar de clube.

De acordo com o cronograma divulgado pelo Milan, Higuaín realizará testes físicos na manhã desta sexta-feira. Depois participará de uma visita ao museu do clube. Na sequência, às 14 horas locais (às 9h de Brasília) concederá entrevista coletiva. Duas horas depois, saudará os torcedores na Piazza del Duomo, praça localizada em frente a Catedral de Milão.

O argentino chegará ao Milan após atuar por duas temporadas pela Juventus. O clube de Turim pagou 90 milhões de euros (R$ 322,5 milhões, na cotação da época) ao Napoli em 2016. Foi a terceira contratação mais cara da história da Juventus. O alto valor foi pago porque Higuaín vivia o auge da carreira no rival. Na temporada anterior, havia batido o recorde de gols no Campeonato Italiano ao balançar a rede por 36 vezes na competição.

Na Juventus, ele foi bicampeão italiano e bicampeão da Copa da Itália. No total, marcou 55 gols em 105 jogos. Higuaín troca de clube agora após uma frustrante Copa do Mundo com a seleção argentina. Ele começou apenas um jogo como titular, entrou no decorrer de outras duas partidas e passou a competição em branco.