Milan oficializa Maxi Lopez e desiste de Tevez

Assim, a chegada de Lopez mostra que o Milan desistiu de contratar Tevez, que está afastado do seu clube na Inglaterra. O time italiano tentava se reforçar com o argentino por empréstimo, mas o Manchester City só aceitava vender Tevez, que não deve trocar de clube na atual janela de transferências, de acordo com o empresário Kia Joorabchian, após as tentativas frustradas de Milan, Paris Saint-Germain e Inter de Milão de contratá-lo.

Em comunicado oficial, o Milan explicou que contratou Máxi Lopez por empréstimo até o final da temporada 2011/2012, com a opção de compra do jogador após o encerramento desse período. O novo reforço do clube tem 27 anos, iniciou a carreira no River Plate, teve uma passagem apagada pelo Barcelona e também defendeu o Mallorca na Espanha. O argentino também passou por FC Moscou e Grêmio antes de chegar ao Catania em 2010.

O vice-presidente Adriano Galliani teve várias reuniões com Tevez e seu empresário nas últimas semanas, e supostamente teria chegado a um acordo com o jogador, mas as conversas com o Manchester City fracassaram. O jogador não atua pelo time inglês desde setembro, quando se recusou a entrar durante o segundo tempo de uma partida da Liga dos Campeões da Europa.