Milan oficializa Pablo Armero e Diego López como reforços

O Milan oficializou de uma só vez nesta quarta-feira as contratações do goleiro Diego López e do lateral-esquerdo Pablo Armero. Os dois jogadores já haviam se apresentado ao clube no início desta semana para realizar exames médicos e então já falaram como reforços, mas apenas agora assinaram contrato.

Contratado junto ao Real Madrid, López foi comprado em definitivo e firmou compromisso para defender o time de Milão até julho de 2018, enquanto o jogador colombiano selou acordo para vestir a camisa da equipe italiana por empréstimo até 30 de junho de 2015.

O goleiro espanhol já deverá iniciar essa próxima temporada europeia como titular do gol do Milan, enquanto Armero, mesmo depois de ter brilhado pela Colômbia na última Copa do Mundo, inicialmente terá de brigar por um posto na equipe titular comandada pelo técnico Filippo Inzaghi.

Ex-jogador do Palmeiras, Armero foi cedido por empréstimo pela Udinese, time que ele defendeu entre 2010 e 2013, antes de passar por West Ham e Napoli. O atleta chegou a ser contratado pelo clube napolitano neste período, mas perdeu espaço, foi emprestado à equipe inglesa e em seguida acabou recomprado pela Udinese, que optou por repassá-lo ao Milan para esta próxima temporada europeia.