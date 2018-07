Milan perde amistoso nas estreias de Diego López e Pablo Armero

Em mais um amistoso de pré-temporada, o Milan foi derrotado neste domingo pelo Valencia, no estádio Mestalla, do time espanhol, pelo placar de 2 a 1. A partida marcou as estreias do lateral-esquerdo Pablo Armero e do goleiro Diego López, contratado junto ao Real Madrid.

O colombiano e os brasileiros Diego Alves e Alex tiveram bom desempenho no confronto, o que não se pode dizer do goleiro do Milan. López falhou em sua primeira partida com a camisa da equipe italiana ao sofrer incrível gol de cobertura. Alcácer viu o goleiro adiantado e finalizou de longe para abrir o placar aos 18 minutos do primeiro tempo.

O empate do Milan veio dez minutos depois. O japonês Honda acertou belo chute em cobrança de falta, de longe, e igualou o marcador. Mas a defesa italiana voltou a falhar no primeiro tempo e Rodrigo, brasileiro naturalizado espanhol, passou por dois marcadores e bateu no canto de López.

Com a vitória, o Valencia conquistou mais uma vez o Troféu Laranja, concedido ao time vencedor do tradicional amistoso de pré-temporada disputado no Estádio Mestalla.