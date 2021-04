Milan perde da Lazio pelo Italiano e deixa zona de classificação para torneios europeus

De candidato ao título do Campeonato Italiano o Milan passa a correr riscos de ficar de fora da disputa das copas europeias na próxima temporada, ao sofrer, nesta segunda-feira, a sétima derrota na competição nacional, após perder para a Lazio por 3 a 0, no Estádio Olímpico de Roma.

O time milanês permanece com 66 pontos, em quinto lugar, enquanto o time romano chegou aos 61 em sexto lugar. Em outro duelo, o Napoli só precisou de 13 minutos para construir a vitória, por 2 a 0, sobre o Torino, em Turim. Com o resultado, os napolitanos chegaram também aos 66 pontos, mesma pontuação da Juventus, quarta colocada.

Em Roma, o Milan até tentou pressionar a Lazio e forçou o goleiro Pepe Reina a fazer bela defesa antes dos 20 segundos de jogo. Mas o netusiasmo milanês acabou logo depois, aos dois minutos, quando Correa foi lançado, driblou o goleiro Donnarumma e, mesmo sem jeito, empurrou a bola para dentro do gol.

A partir daí, a Lazio tomou conta do jogo e poderia ter construído um placar mais elástico. Correa voltou a marcar aos seis minutos da etapa final e o artilheiro Immobile deixou a sua marca aos 42 minutos, com um belo chute cruzado.

No outro duelo desta segunda-feira, o Napoli, em boa fase, já havia conseguido 2 a 0 antes dos 15 minutos de jogo, com gols de Bakayoko e Osimhen. Com a vantagem, o time do agitado técnico Gennaro Gattuso soube se poupar e manter a expectativa de brigar pelo vice-campeonato, pois está dois pontos atrás da Atalanta, a cinco jogo do final da competição.