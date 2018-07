Milan perde em casa em rodada do Italiano com 2 jogos interrompidos pela chuva

Inaugurada no sábado com vitórias da Juventus e do Napoli, a terceira rodada do Campeonato Italiano tinha sete jogos programados para este domingo. Mas ao menos dois não puderam ser finalizados em razão da forte chuva que atinge parte daquele país da Europa. Sem enfrentar o mau tempo, Milan e Torino perderam, enquanto a Lazio empatou fora de casa.

Os duelos entre Genoa e Fiorentina e entre Roma e Sampdoria foram paralisados ainda no primeiro tempo, neste domingo. Por causa dos gramados alagados, os árbitros decidiram interromper os jogos. A situação era mais crítica em Gênova. O juiz parou o jogo aos 28 minutos. O duelo estava empatado sem gols e ainda não há decisão sobre a continuação da partida neste domingo.

Na capital, a Roma perdia da Sampdoria por 2 a 1 - gols de Luis Muriel e Fabio Quagliarella - quando a arbitragem decidiu paralisar o confronto ao fim do primeiro tempo. Este jogo será finalizado ainda neste domingo.

Sem problemas com o mau tempo, o Milan foi surpreendido pela Udinese em casa. Stipe Perica marcou o único gol da partida aos 43 minutos do segundo tempo, mantendo o time da casa distante dos líderes da tabela. Com três pontos em três jogos disputados, o Milan ocupa a parte interior da classificação.

A Lazio começou a partida contra o Chievo com a mesma pontuação do Milan. Longe de empolgar a torcida neste início de campeonato, o time empatou por 1 a 1. Agora com quatro pontos, os dois times estão na parte intermediária da tabela.

Ainda neste domingo, o Bologna derrotou o Cagliari por 2 a 1, mesmo placar da vitória da Atalanta sobre o Torino.