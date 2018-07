Milan perde mais uma e dá adeus ao título do Italiano

Há algumas rodadas, o Milan aparecia como principal candidato a tirar o título da Internazionale de Milão e evitar o pentacampeonato do arquirrival no Campeonato Italiano. Mas os seguidos tropeços acabaram de vez com as chances do time do técnico Leonardo. Neste sábado, a equipe milanesa voltou a ser derrotada e caiu por 3 a 1 para o Palermo, fora de casa, acumulando o segundo revés consecutivo.

Acumulando duas derrotas em um empate nos últimos jogos, o Milan soma 64 pontos, em terceiro, a nove da líder Inter. Apesar de ainda ter chances matemáticas de título, elas podem se encerrar neste domingo, quando a segunda colocada Roma, que tem 71 pontos, recebe a Sampdoria, quinta na tabela. Se vencer, o time romano abre dez de vantagem para o Milan, restando apenas três rodadas.

Em Palermo, a equipe de Leonardo teve vários desfalques, entre eles os atacantes Boriello e Alexandre Pato. Mesmo assim, ainda contou com três brasileiros como titulares: Dida, Thiago Silva e Ronaldinho Gaúcho. Mas o time da casa não se importou com a necessidade de vitória dos visitantes. Brigando por uma vaga na Liga dos Campeões, o Palermo foi para cima.

Logo aos nove minutos, Bovo inaugurou o marcador para os anfitriões. Desligado, o Milan ainda sofreria o segundo logo depois. Aos 18, o uruguaio Hernández ampliou a vantagem do Palermo. O time milanês só melhorou no segundo tempo, quando voltou mais determinado e até conseguiu um gol no início.

Com dez minutos da etapa final, o holandês Seedorf descontou para o Milan, após passe de Ronaldinho, dando a impressão de que o time buscaria ao menos o empate. Mas o Palermo seguiu bem no jogo e ainda fez o terceiro, com Miccoli, aos 24, garantindo a equipe provisoriamente na quarta posição da tabela, com 58 pontos.