Milan perde para o Genoa e cai para sétimo no Campeonato Italiano

O Milan deu mais uma prova de sua irregularidade neste domingo e perdeu pela terceira vez neste Campeonato Italiano. Fora de casa, a equipe caiu por 1 a 0 diante do Genoa, pela 14.ª rodada, com o gol de Antonelli, e se afastou da briga por uma vaga nas competições europeias.

O resultado fez o Milan cair para a sétima colocação, com 21 pontos, e a equipe terá que tentar a recuperação na próxima rodada, contra o Napoli, em casa, no domingo que vem. Já o Genoa continua fazendo grande campanha, na terceira posição, com 26 pontos. Também no domingo, terá a dura missão de enfrentar a vice-líder Roma, em casa.

Empurrado por sua torcida, o Genoa foi melhor em boa parte deste domingo e conseguiu abrir o placar no primeiro tempo, aos 32 minutos. Após cobrança de escanteio da esquerda, Antonelli desviou de cabeça no canto esquerdo e selou o resultado. O Milan ainda ameaçou uma pressão no segundo tempo, mas os anfitriões se fecharam bem e garantiram o triunfo.

O resultado fez o Genoa ultrapassar o Napoli, que não passou de um empate por 2 a 2 diante do Empoli, mesmo atuando em casa, e é agora o quarto, com 24 pontos. E o placar poderia ser ainda pior, uma vez que os napolitanos saíram perdendo por 2 a 0 e só buscaram a igualdade no segundo tempo, com os gols de Maggio e De Guzman.

Quem também comemorou este empate foi a Lazio, que encostou na briga pela Liga dos Campeões ao bater o lanterna Parma por 2 a 1, de virada, fora de casa. O gol da vitória romana foi marcado pelo brasileiro Felipe Anderson, ex-Santos, aos 13 minutos do segundo tempo. O resultado levou a equipe a 23 pontos, na quinta posição.

No outro jogo já encerrado neste domingo pelo Italiano, a briga foi na parte de baixo da tabela. A Atalanta recebeu o Cesena e estava perdendo por 2 a 0, mas foi buscar a virada e saiu de campo com o triunfo por 3 a 2, que a levou a 14 pontos na 15.ª posição. O Cesena é o penúltimo, com oito.