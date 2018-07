Milan possui a camisa mais valiosa do Campeonato Italiano

SÃO PAULO - Mesmo que a campanha neste começo de Campeonato Italiano não seja das melhores, o Milan vem sendo o clube que mais sabe utilizar a sua marca na Terra da Bota. Em levantamento realizado pelo site espanhol Marketing Deportivo MD, o clube rossonero encabeça a lista das camisas mais valiosas da Itália. Com um total de 33,8 milhões de euros, a equipe recebe 20 milhões da Adidas e 13,8 milhões da Emirates.

Após renovar o seu contrato com a Nike por mais dez anos, a Internazionale assumiu o segundo lugar da lista. A equipe, também sediada em Milão recebe algo superior a 31 milhões de euros anuais. Mesmo sendo o clube atual campeão e com o maior número de scudettos levantados, a Juventus encontra-se apenas na terceira colocação, com um total de 28 milhões de euros recebidos da Nike e também da Jeep (marca automotiva pertencente à Chrysler).

Porém, a grande surpresa é o quinto colocado da lista. Lanterna do campeonato nacional, com apenas um ponto conquistado, o Sassuolo recebe mais do que equipes tradicionais como Lazio e Roma. Em relação aos times da capital italiana, os primeiros não possuem patrocinador e a Roma ainda não iniciou o seu acordo com a Nike, atuando com uma camisa de fabricação própria nesta temporada.