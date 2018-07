Milan prepara ofensiva para contratar Pep Guardiola

SÃO PAULO - O Milan prepara uma ofensiva para contratar o técnico Pep Guardiola, que deixou o Barcelona no fim de temporada passada e vive seu ano sabático em Nova York. A fase do time milanês não é das melhores (ocupa a 11ª posição, com 7 pontos) no Campeonato Italiano e a diretoria já tem como certa a saída de Massimiliano Allegri no término do ano. A informação é da imprensa italiana.

Segundo o diário La Gazzetta dello Sport, os próprios Berlusconi é quem cuidam do caso. Sílvio Berlusconi, ex-primeiro ministro da Itália e dono do clube, e e sua filha, Bárbara, já deram sinal verde para Adriano Galliani, vice-presidente do Milan, se encontrar com Guardiola nos Esrados Unidos a fim de convencê-lo a assinar um contrato de três anos. O treinador espanhol, que tantas alegrias deu ao Barcelona e que foi reverenciado mundialmente por montar um dos melhores times do planeta, com qualidade e toque de bola invejáveis, também já teria uma reunião marcada com os dirigentes italianos. Pelo menos para ouvir a oferta.

Quando deixo o Barcelona, Guardiola apontou um provável destino, o futebol inglês, mas pediu também um tempo de descanso de 12 meses. Para aceitar comandar o Milan, que tem Robinho e Alexandre Pato em suas fileiras, Guardiola terá de rever seu período sabático e aprender italiano. O Milan vinha tratando seu interese pelo treinador reservadamente para não colocar mais pressão em Allegri, que parece não conseguir ajeitar a equipe nesta temporada.