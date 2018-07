Milan reconhece que retorno de Kaká é difícil

Em recuperação de uma grave contusão no Real Madrid, o meia Kaká foi tema nas últimas semanas de especulação da imprensa, que apontava um possível retorno do brasileiro ao Milan. Mas nesta sexta-feira, o vice-presidente do clube italiano, Adriano Galliani, procurou encerrar os boatos e disse que a negociação é muito difícil.

Kaká foi negociado para o Real Madrid no ano passado, mas não conseguiu repetir no futebol espanhol o mesmo sucesso obtido no Milan. Seu espaço ficou ainda menor nesta temporada, quando sofreu a contusão e o time madrilenho contratou jogadores como Mesut Ozil e Ángel di María para sua posição. Ainda assim, Galliani disse ser imponderável pensar no retorno do brasileiro.

"Apesar dos boatos que surgiram, creio que o retorno de Kaká é muito difícil. Ele está em Madri há apenas um ano e não seria elegante falar de Kaká na véspera do confronto diante do Real", afirmou o dirigente, referindo-se ao jogo pela Liga dos Campeões, na próxima semana. "Kaká não teve ainda a adaptação necessária, depois de deixar o futebol italiano e ir para o espanhol".