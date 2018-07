Milan recusa oferta do Chelsea por Romagnoli: 'Não está à venda'

O Milan informou nesta quinta-feira que recusou uma "importante oferta econômica" do Chelsea para contratação do zagueiro Alessio Romagnoli. Em comunicado, o clube italiano reiterou que o jogador não está à venda.

"A proposta não terá evolução", informou a nota publicada no site oficial. "Agradecemos ao Chelsea, clube que o Milan continuará tendo as mesmas ótimas relações esportivas", finalizou.

Romagnoli tem 21 anos e é uma das revelações do futebol italiano, por isso a preocupação do Milan em tratar logo de acabar com qualquer boato sobre sua negociação. O técnico Vincenzo Montella disse que é um dos principais atletas e fundamentais para o elenco.

O zagueiro foi revelado nas categorias de base da Roma, mas subiu para o profissional na Sampdoria, quando disputou a temporada 2014/15. No final do ano passado, acertou a troca pelo Milan por 30 milhões de euros (cerca de R$ 109 milhões).

Os dirigentes do Milan não informaram o valor da proposta do Chelsea. A imprensa inglesa especula que a oferta inicial girou em torno de 35 milhões de euros (cerca de R$ 127 milhões).