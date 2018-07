Milan renova contrato de Thiago Silva até 2016

Thiago Silva está em alta no Milan e foi um dos destaques da conquista do título do Campeonato Italiano pelo clube. A sua boa fase também vem sendo reconhecida pelo técnico Mano Menezes, que assumiu o comando da seleção brasileira após a última Copa do Mundo e o tem utilizado como titular.

O zagueiro foi contratado pelo Milan em 2008, mas só teve condições de atuar em competições oficiais na temporada 2009/2010, já que o clube italiano havia atingido o limite de jogadores extracomunitários do seu elenco.

Antes disso, Thiago Silva passou por Juventude, Porto, Dínamo de Moscou e Fluminense, onde se destacou, se tornou ídolo da torcida e despertou o interesse do Milan. Agora, tem a sua excelente fase reconhecida com a renovação do contrato por cinco temporadas.