Milan renova contrato do técnico Allegri até 2014 A diretoria do Milan anunciou nesta sexta-feira a renovação do contrato do técnico Massimiliano Allegri, que era dada como certa desde o final de dezembro. O acordo com o treinador iria se encerrar no final da temporada 2011/2012, mas agora terá validade até o dia 30 de junho de 2014, de acordo com comunicado oficial publicado no site do clube.