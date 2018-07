Milan revela interesse por meia Cassano, da Sampdoria

"Cassano seria um substituto de Inzaghi [machucado], embora ele tenha características diferentes", afirmou Galliani. "Mas a negociação não está fechada, como alguns informaram. Teremos que esperar e ver quais serão as exigências da Sampdoria. Além disso, precisamos saber quem pagará os milhões exigidos pelo Real Madrid", disse, se referindo ao clube formador de Cassano.

A Sampdoria, que já demonstrou interesse em negociar o meia, deverá pagar uma soma de 5 milhões de euros ao Real Madrid se quiser vender o jogador antes do fim do seu contrato, em junho de 2013.

Cassano, de 28 anos, foi afastado do grupo da Sampdoria em outubro após discutir com o presidente Riccardo Garrone. O clube tentou rescindir o contrato do atleta, por insubordinação, mas a justiça desportiva italiana manteve o vínculo. No entanto, Cassano foi punido com uma redução salarial de 50% e uma suspensão até o dia 31 de janeiro.