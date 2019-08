Milan se reforça com atacante português do Lille por quase R$ 150 milhões

Em preparação para a temporada 2019/2020, o Milan anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Rafael Leão, que estava no francês Lille e possui passagens pelas seleções de base de Portugal. A direção do clube italiano também revelou ter assinado um contrato válido por cinco temporadas com o jogador.

O Milan não revelou os detalhes financeiros da transação, mas as informações da imprensa da Itália são de que a equipe vai desembolsar cerca de 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 148 milhões) pela aquisição do atacante de 20 anos junto ao Lille.

Leão passou apenas uma temporada no Lille, após iniciar a sua carreira profissional no Sporting Lisboa. E marcou oito gols em 26 jogos disputados, tendo ajudado o clube a terminar a última edição do Campeonato Francês na segunda posição.

Para Entender Mercado da bola na Europa: veja as principais negociações Gigantes europeus estão investindo pesado para mais uma temporada; fique por dentro das movimentações

A contratação de Leão é a terceira anunciada pelo Milan na atual janela de transferências. Antes dele, o clube havia se reforçado com o meio-campista bósnio Rade Krunic, que estava no Empoli, e com o lateral-esquerdo francês Theo Hernandez, que chegou do Real Madrid. O quarto reforço a ser oficializado pelo time deverá ser o zagueiro Léo Duarte, que já se despediu do Flamengo.

Quinto colocado na última edição do Campeonato Italiano, o Milan perdeu a sua vaga na próxima Liga Europa por ter quebrado as regras do Fair-Play Financeiro da Uefa. Por isso, só disputará torneios locais na próxima temporada, com estreia no Nacional prevista para 25 de agosto, fora de casa, contra a Udinese.