Milan se supera e arranca empate fora de casa com a Sampdoria

Ainda tentando encontrar a melhor formação nos primeiros meses de trabalho do ex-atacante Filippo Inzaghi como treinador, o Milan conseguiu um bom resultado neste sábado ao se superar em campo e arrancar um empate com a Sampdoria, que briga pelas primeiras colocações, por 2 a 2, no estádio Luigi Ferraris, em Gênova, pela 11.ª rodada do Campeonato Italiano.

Com um bom toque de bola, o Milan envolveu a rival no começo da partida e conseguiu abrir o placar logo aos 10 minutos com o atacante Stephan El Shaarawy, que avançou com a bola pelo lado esquerdo desde a intermediária e, na entrada da área, chutou colocado no canto esquerdo do goleiro da Sampdoria, o argentino Sergio Romero. O time de Gênova ainda teve forças para obter o empate, aos 45, com o centroavante Stefano Okaka.

Na segunda etapa, a Sampdoria mostrou por que está nas primeiras colocações e conseguiu a virada com o gol de Eder aos seis minutos, aproveitando rebote do goleiro Diego López. Em desvantagem, foi a vez do Milan partir para o ataque e o empate veio aos 20, em cobrança de pênalti bem executada pelo francês Menez.

O ponto obtido em casa levou a Sampdoria a 20, ainda na terceira posição. Mas pode cair algumas colocações no complemento da rodada neste domingo. O Milan, com 17 pontos, está em sétimo lugar.

Ainda neste sábado, Sassuolo e Atalanta ficaram no empate sem gols, em Sassuolo. O time da casa é o 13.º colocado com 12 pontos, dois a mais que a equipe de Bérgamo, que está na 15.ª colocação.